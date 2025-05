Inspiroval mě film Nebe nad Berlínem, říká k novému albu jazzman David Dorůžka

Řekl bych, že podobná jako v popu nebo rocku, obvykle jen složitější na hraní. Zrovna na albu When the Child Was a Child ale většina skladeb komplikovaných není. Řada z nich jsou v podstatě tradiční písně, jenom bez textu. Je to nicméně moderní jazzová hudba, takže na první poslech nemusí být každému posluchači její struktura zřejmá.

Obecně platí, že neexistuje hudba, která by neměla žádnou strukturu. I takový free jazz strukturu má, respektive by ji měl mít.

Film jsem poprvé viděl před více než dvaceti lety a slova When the Child Was a Child, stejně jako celá jeho atmosféra, se mi silně vryla do paměti. Jak mé dvě děti rostou a vnímám, že dětství je jen krátká a pomíjivá část života, cítil jsem potřebu tyto dojmy a prožitky zachytit. V průběhu práce na albu mi znovu vytanul Wendersův film na mysli a najednou do sebe vše úplně zapadlo.