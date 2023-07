GLOSA: Rozporuplné Colours? Zkouška vztahu mezi diváky a festivalem

Na českých a moravských hudebních festivalech se už přihodilo leccos. Třeba v roce 2012 zrušila na Rock for People v Hradci Králové silná bouře vystoupení americké skupiny Faith No More, ta odjela a publikum i pořadatelé si pěkných pár hodin foukaly na utržené rány.

Foto: Jaroslav Špulák, Právo Na Colours of Ostrava zamířily tisíce diváků