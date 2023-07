Studená sprcha na Colours, promoklé publikum čekalo na Burnu Boye marně

Hlavní hvězda festivalu a zároveň nejdražší interpret v jeho historii odřekl vystoupení na poslední chvíli, a to v době, kdy celá jeho kapela byla nastoupená v zákulisí.

Africký zpěvák měl do Ostravy přiletět soukromým letadlem z Paříže, které mělo ale poruchu.

Podle pořadatelů až do poslední chvíle ujišťoval, že přiletí náhradním letadlem, to se ale nakonec nestalo a zjevně konsternovaná ředitelka festivalu Zlata Holušová zklamanému obecenstvu osobně oznámila, že koncert se neuskuteční.

Vysloužila si kvůli tomu hlasitý pískot, na Burna Boye totiž čekaly tisíce lidí v dešti. Pořadatelé si vysloužili kritiku za to, že informaci o zrušeném koncertu měli přinést dříve.

Ti ale ujišťují, že se do poslední chvíle usilovně jednalo o tom, že Burna Boy vystoupí až v pozdější hodinu, ale varianta náhradní dopravy nakonec selhala.

Situace tak výrazně pokazila dojem z celého třetího dne Colours, jenž přitom nabídl velmi dobré koncerty, z nichž některé vejdou do dějin festivalu jako nezapomenutelné.

Kapela ukázala, že patří k nejzásadnějším na české folkové scéně, vždyť její nejlepší písně dodnes v živém provedení vhánějí slzy do očí, stejně jako Redlovy Rehradice, které zazněly v přídavku.

Asi největším překvapením večera a možná i celého letošního ročníku se stalo energické vystoupení australské rodinné kapely Little Quirks na Drive Scéně.

Živelná trojice energických muzikantek předvedla, jak to vypadá, když někdo dělá hudbu s opravdovou chutí a vášní. Její koncert se stal pro mnohé skutečnou festivalovou senzací.

Pořadatelé v průběhu pátku velmi vtipným způsobem zareagovali na pseudokauzu pochybení jednoho z členů ochranky, který do areálu údajně nechtěl pustit diváka se symbolem duhové vlajky symbolizující LGBT aktivismus.

Festival Colours of Ostrava pokračuje závěrečným programem ještě v sobotu, kdy vystoupí rocková kapela Interpol, hvězda africké hudby Seun Kuti, ale také populární americký hudebník a raper Macklemore a britská kapela The Comet Is Coming, která přiveze instrumentální psychedelický jazz nejvyšších kvalit.