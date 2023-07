Macklemore dorazil, Colours končily ve velkém stylu

Velký ohlas zaznamenala skupina Monkey Business. Zpěvák Matěj Ruppert během koncertu vzpomněl na zesnulého zpěváka Davida Stypku. „Byl to náš kamarád. Včera by měl čtyřicet čtyři let.“

Ve skvělé rockové formě se představila americká skupina Interpol. Navzdory tomu, že by měla právo na nostalgii a sázku na jistotu, loňským sedmým albem The Other Side of Make-Believe se přihlásila ve vitální a nebojácné formě. Její černobílé vystoupení mělo v Ostravě velký úspěch.