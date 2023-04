Glosa: Ivan Vyskočil? Kouzelný dědeček českého divadla

Jeho kouzla spočívala v tom, že se vždy dokázal na divadlo dívat tak, jak by to nikoho jiného nenapadlo. Jen v jeho hlavě se mohl zrodit nápad převrátit Hamleta, „tragédii přímo masakrickou, gatkozní a odstrašující, přímo varující mrtvolarium“, v nesmírně zábavného Haprdánse a sehrát ho jako kuchyňskou revue s cedníkem, lžícemi a paličkou na maso. A to tak, že v tom byl celý Shakespearův svět.