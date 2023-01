Gabriel Loci: Bývalý klášter patřil poště, teď se proměnil na místo pro filmaře, umělce i veřejnost

Klášterní komplex, který byl postaven v 19. století, sloužil řeholním sestrám do 20. let 20. století. Poté v něm sídlilo tehdejší Ministerstvo pošt a telegrafů a jeho stopy na budově můžeme najít dodnes. Nechalo třeba zazdít a přepažit chor sester, aby získalo více samostatných místností. Zničilo tím ale cenné nástěnné malby. Jinde zase po poště zůstaly umakartové zdi a linoleum.

S nimi do Prahy přišel i páter Peter Dezider z Lenz, sochař, malíř a architekt, jenž se postaral o veškerou výmalbu nově vznikajícího kostela. „Byl velmi zvláštní v tom, že do beuronského umění zahrnoval etapy, které nás předcházely, a dostal se až do umění egyptského. Je tu velmi zřetelné, pokud mu tedy rozumíme,“ říká nám naše průvodkyně.

„Všechny knihy si odvezly sestry, když se stěhovaly do Rakouska,“ dostáváme vysvětlení. „Těch původních prostor je ještě mnohem víc a my bychom velmi stáli o to, aby byly co možná nejvíce zachovány,“ vyslovuje na závěr Monica Bubna-Litic své přání.