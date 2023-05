FOTO: ČT slaví sedmdesátiny. Podívejte se, jak rostla na Kavčích horách

I o tom s Novinkami mluvil Daniel Růžička. V ČT pracuje od 90. let. Nyní na pozici vedoucí podpory a služeb vývoje a nových médií.

Poslední dostavěnou budovou je objekt producentských center, kterému se pro jeho tvar přezdívá Rohlík. Zprovozněn byl v polovině devadesátých let. A právě tehdy se všechna pracoviště – v té době již ČT – dopřestěhovala na Kavčí hory.

V 80. letech. Ale její zaměstnanci se do objektu stěhovali postupně. Dostavba prvního studiového bloku skončila v roce 1970, kdy byla také zprovozněna první dvě studia a výšková budova, v níž byla umístěna pracoviště, díky nimž televize fungovala.

Vím, že komplex byl velmi dobře promyšlený, budovy byly průchozí. Platí to stále?

Platí to stále, průchozí jsou zevnitř, je to hlavně z provozních důvodů, zvnějšku působí areál až nedostupně. Což souvisí s tím, že za komunistického režimu byla televize uzavřeným a mocí přísně střeženým státním sdělovacím prostředkem. Ale ani uvnitř to dříve nebývalo tak úplně benevolentní. Naopak po roce 1990 se postupně vše maximálně zprůchodnilo. Zpřístupněny postupně byly dokonce i některé střechy, po kterých se dá rychle přejít z pracoviště na pracoviště.