ŽEBŘÍČEK: Klan Polívků ovládl advent, kinům dominují české filmy

Jeho slavný otec Bolek v roli Svarožice šéfuje pohanskému božstvu v pohádce Největší dar. Jednu z jeho „podřízených“ si zahraje i jeho dcera Anna Polívková, ve filmu se ale objeví i jeho exmanželka Chantal Poullain. Hlavní myšlenkou pohádky je, jak by to mohlo vypadat, kdyby se bohové začali plést lidem do života. Mocné zbraně, na které jsou i bohové krátcí, ale mají i obyvatelé malé valašské vesničky…