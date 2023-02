Skladatel Jonatán Pastirčák: Cením si toho, že filmy Arvéd a Svetlonoc vůbec vznikly

S kamarádem Adamem Matejem, se kterým jsme chodili do dětského pěveckého sboru, jsme v mých deseti letech založili duo. On hrál na bicí a já na cello. Dali jsme si jméno Tucan a naše hudba byla dost bizarní. Postupem času nás začala více zajímat elektronika, a v tom duchu jsme později i tvořili. Adam pak přijal pseudonym Ink Midget a já Pjoni. Teď už spolu pracujeme minimálně, ale založili jsme spolu malý label Mäss, pod kterým občas něco vydáme. Nerozešli jsme se lidsky ani hudebně, jdeme jen každý vlastní cestou.

Je to trochu směšné, ale pravda je taková, že je inspirovaný britskou hudebnicí PJ Harvey, kterou jsem měl a mám moc rád. Její hudba mě zasáhla především kvůli svým emocím. To PJ jsem si tedy půjčil od ní a zároveň mám stejné iniciály, ale tvořím i pod vlivem ostatních, což jsou oni.

S kapelou Tucan jsme vytvořili muziku ke krátkému animovanému filmu Izidor našeho kamaráda Andreje Kolenčíka. Pojednává o bezdomovci. Byla to první filmová hudba, na které jsem se podílel. Bylo mi nějakých třináct let.

K prvnímu většímu filmovému projektu jsem se dostal v roce 2007 díky slovenské režisérce Tereze Nvotové. Přizvala mě ke spolupráci na svém prvním hraném filmu Špína. Bylo to docela vtipné, protože původně chtěla, abych hrál jednu z hlavních postav. Dokonce jsem se role ujal, ale nakonec byla většina mých scén vystřižena. Nevím přesně, jestli proto, že jsem hrál tak příšerně, anebo potřebovali film zkrátit.

Při rozhovorech o té roli jsme se s Terezou domluvili, že zkusím napsat i hudbu. To se stalo. Spolupracoval jsem na ní s Adamem Matejem, jenž napsal tu k sekvencím, které se odehrávaly v klubu.

Mým dětským snem bylo dělat vlastní muziku. Že by mohla být i filmová, jsem si začal myslet o něco později. Když jsem se potom dostal k práci na hudbě k filmu Špína, uvědomil jsem si, že je to něco, co mě baví. Filmovou a divadelní muziku, které se rovněž věnuji, teď skládám pod pseudonymem Pjoni nebo pod svým vlastním jménem. Na klubové elektronické scéně působím už s novým uměleckým pseudonymem Isama Zing.