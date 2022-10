OBRAZEM. David Prachař, Jaromír Dulava, Marek Taclík a Ondřej Pavelka jako myslivci v novém seriálu Revír

„Je to osm půlhodinových dílů, což vyžaduje udržet napětí, aby to diváky bavilo, příběh se musí dávkovat a musí gradovat. Tím, že dominantní myšlenkou jsou myslivci, kteří jsou pro Česko takovou zvláštností, myšleno v evropském kontextu, tak je to zajímavé, a hlavně velmi dobře napsané,“ říká k seriálu jeden z hlavních herců David Prachař a k samotnému natáčení dodává: „Výjimečné bylo zejména kvůli lokacím, které byly poměrně extrémní. Nořili jsme se do rybníka, běhali jsme v plné výzbroji, natáčeli jsme společně s myslivci a jejich psy…“