Filmové premiéry: Úžasný Mauric, á-B-C-D-é-F-G-H-CH-í-JONESTOWN, M3GAN či Lhář na plný úvazek

Mauric jako každá správná kočka myslí jen na sebe. Jednoho dne ovšem zjistí, že začíná mít lidské myšlenky, a dokonce mluví. A není sám! Krysy z místního klanu jsou na tom stejně. Prý sežraly něco ze skládky u magické univerzity. Mauric a krysy do party přiberou ještě lidského kluka, který umí hrát na píšťalu, Společně chodí od města k městu, vyrobí tam krysí pohromu, kluk se dá najmout jako krysař a všichni nakonec shrábnou odměnu. Teď ovšem dorazili do města, kde něco nehraje.

Panenka M3GAN je dokonale naprogramovaný stroj, který může být pro dítě tím nejlepším kamarádem a spojencem jeho rodičů. Autorkou je brilantní technička Gemma, která panenku vyvíjí pro přední hračkářskou společnost. Když její sestra s manželem zahynou, vpadne jí do života osmiletá neteř Cady. Protože Gemma to s dětmi zoufale neumí a traumatizovaná Cady potřebuje povyražení ,a hlavně kamarády, stane se ideálním testerem pro prototyp M3GAN. Tohle rozhodnutí ale bude mít dalekosáhlé následky.

Jérôme je nenapravitelný lhář. Jeho rodina a přátelé už nemohou snášet jeho každodenní výmysly a dělají vše pro to, aby to změnili. Jérôme však neposlouchá, co mu vyčítají, a propadá se do lží stále hlouběji, až jednoho dne zasáhne božská kletba: jeho lži se začnou stávat skutečností. A tehdy začíná skutečná noční můra.