Druhý Avatar budí nadšení i zklamání

Prestižní filmový časopis Variety píše, že „je to ještě poutavější než Avatar, ale epické pokračování nemá žádný dramatičtější rozměr. Podvodní sekvence jsou více než oslnivé, vtahují diváky přímo do děje, ale příběh Jakea Sullyho a jeho rodiny je jen řadou klišé“.

Kritik New York Times jde v kritice ještě dál: „Poslední úsek naznačuje, že i tak vynalézavému autorovi, jakým je Cameron, možná došly, pokud jde o vrcholné bojové sekvence, nápady. Je jich mnoho, ve vzduchu i pod vodou, smutných i vzrušujících, ale téměř každý připomene věci, které jste už viděli několikrát. To je škoda, protože velká část první poloviny je příslibem novosti.“

Stanice CNN hlásí, že „James Cameron to znovu dokázal. Avatar: The Way of Water je nejmodernějším výkonem, který znovu rozdmýchává pocit úžasu a doslova vyžaduje, aby ho viděl každý, kdo má zájem o sledování filmů v kinech“.

Naopak The Guardian tvrdí, že „třináct let připravovaný, nevýrazný a příliš dlouhý film je jako velmi drahá velryba na pobřeží. Příběh, který by mohl zaplnit půlhodinový skeč, působí, jako by byl natažen nějakým programem umělé inteligence do tříhodinového epického filmu. A Cameronův podmořský svět je jako spořič obrazovky za bilion dolarů“.

James Berardinelli z Reel Views připouští, že „kdo hledá bohatý emocionální zážitek nebo složitý příběh, ani jedno ve filmu nenajde“. Ale zároveň dodává, že „tyhle věci nikdy nebyly režisérovým chlebem“.

Recenzent časopisu Ready Steady Cut shrnuje, že „Avatar: The Way of Water je velkolepý, pohlcující a ohromující hollywoodský zážitek, který může do kin přinést jen James Cameron“.

