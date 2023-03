Filmové premiéry: Zatmění, Bella a Sebastian: Nová generace, Slušný občan, Creed III a Medvídek Pú: Krev a med

Desetiletý Sebastian tráví prázdniny na horách se svou babičkou a tetou, ale moc ho to tam nebaví. Musí rodině pomáhat s ovcemi, což není pro chlapce z města žádná vzrušující zábava. Ale pak mu osud do cesty přihraje obrovského bílého psa Bellu, kterému jeho majitel ubližuje, a pro Sebastiana začíná to největší dobrodružství jeho života.