Filmové premiéry: Sestry v sedle, Dungeons & Dragons: Čest zlodějů, Titina, psí polárnice a Možná řeknu ano

Pětice trochu bláznivých jeptišek chce zachránit místní chátrající domov důchodců stůj co stůj. Dokonce i za cenu toho, že se zúčastní cyklistického závodu, který nabízí prémii pro vítěze. Jediný problém je, že jim to na kole moc nejde. A ještě ke všemu má podobné plány i někdo jiný.

Potulný zpěvák Edgin se živí tím, že s partou zlodějíčků pomáhá měnit majitele vzácných artefaktů. Je to práce, při které prakticky neustále strkáte hlavu do oprátky, a ani Edgin nemůže mít věčně kliku. Když se mu podaří šlohnout to, co se nikdy nemělo dostat do nesprávných rukou, spustí dominový efekt, který může otřást celým světem. A protože Edgin je sice tak trochu zmetek, ale pořád má v sobě kousek cti, rozhodne se napravit, co spískal.