Filmové premiéry: Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo, Adam, Kousek nebe, Neuvěřitelné, ale pravdivé, Šílená noc a Amerika

Patálie malého Mikuláše od rvaček na školním dvoře až po dobrodružství na letním táboře si v průběhu let zamilovaly více než čtyři generace dětí i dospělých po celém světě. Postavička poprvé ožívá v rodinném animovaném filmu, v němž se dozvíme mnohé i o Mikulášových tvůrcích, spisovateli Reném Goscinnym a ilustrátorovi Jeanu-Jacquesovi Sempém.

Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo, Francie / Lucembursko 2022, animovaný, 82 min. režie: Amandine Fredon, Benjamin Massoubre, v českém znění: Ondřej G. Brzobohatý, Ondřej Brousek a další.

Alain a Marie se na prohlídce domu na klidném předměstí od makléře dozvídají, že to, co se skrývá ve sklepě, jim obrátí život naruby. Manželé se nadšeni tím, co objeví, rozhodnou nemovitost koupit. Když k nim na večeři přijde Alainův drzý šéf a jeho přítelkyně, pokušení podělit se o neuvěřitelnou (ale pravdivou!) informaci je silné. Marie je však odhodlána udržet ji v tajnosti. Začne být sklepem posedlá a nemůže si pomoci, aby se tam nevydala…