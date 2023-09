Filmové premiéry: Hadí plyn, Stvořitel, Tlapková patrola ve velkofilmu, Saw X a Tori a Lokita

Filmová odysea o cestě do uzavřené oblasti na hranici mezi východním a západním světem, do nitra emocionální paměti a temných zákoutí lidské mysli. Do míst, kde na sebe naráží lidská potřeba podvolit si přírodu, vysát její duši i přírodní zdroje a ulovit nebo pokořit vše živé v ní. Podobenství o vlastních obavách z násilí, o hledání zdravého a nedestruktivního vztahu k lásce a sexualitě, o ochotě najít pochopení a rozlišovat mezi uprchlíky a vetřelci.