Filmové premiéry: Grand Prix, Princezna zakletá v čase 2, Kunstkamera, Menu či R.M.N.

Po odchodu z práce v Německu se několik dní před Vánocemi vrací Matthias do své mnohonárodnostní transylvánské vesnice. Chce se více zapojit do výchovy svého syna Rudiho, který byl příliš dlouho svěřen do péče matky Any, a zbavit chlapce nevyřešených obav, které se ho zmocnily.