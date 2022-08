Filmové ceny Spirit Award končí s rozlišováním pohlaví

Spirit Awards se příští rok budou udílet 4. března, týden před oscarovým ceremoniálem. Herecké výkony se budou oceňovat v kategoriích za hlavní a vedlejší roli. Novinkou bude také zvýšení rozpočtové hranice, do které se musí film vejít, aby mohl soutěžit jako nezávislý. Dosud to bylo 22,5 milionu dolarů (555 milionů Kč), nově to bude 30 milionů dolarů (740 milionů Kč).