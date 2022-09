Na Rock for People zahrají Muse a Slipknot. To je teprve začátek, tvrdí pořadatel

V roce 2023 na něm zahrají i britští metalcoroví Architects, kanadští Billy Talent a američtí Hollywood Undead, kapely I Prevail, Lorna Shore, Nothing But Thieves, Paledusk, Set It Off, Sleep Token, The Amazons a While She Sleeps. Česko-slovenskou scénu prozatím zastupují slovenští From Our Hands, čeští Hentai Corporation, I Love You Honey Bunny, Severals a Shogun Tokugawa.