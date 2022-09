Festival Dvořákova Praha zahájí Mnichovští filharmonici

Již tuto neděli se zájemci vydají s festivalem Po stopách Antonína Dvořáka do Karlových Varů.

K nejatraktivnějším programovým položkám bude patřit trojí koncertní provedení Dvořákovy Rusalky s Českou filharmonií pod taktovkou šéfdirigenta Semjona Byčkova a s hvězdným pěveckým obsazením v čele s litevskou sopranistkou Asmik Grigorian, která je v současnosti pokládána za ideální představitelku Rusalky.

„Je to nádherná hudba i postava, a dokonce bych řekla, že je to jedna z mých erbovních rolí,“ uvedla Grigorian v rozhovoru pro Českou filharmonii.

Do repertoáru se tak vrací programová řada Opera in concert, v níž naposledy v roce 2019 zazněla Dvořákova raná opera Král a uhlíř. Nyní to bude symbolicky u nás i ve světě nejznámější a nejoceňovanější Rusalka.

Největší počet vstupenek na festival se dosud prodal v roce 2019. Pak následoval propad zaviněný covidovou pandemií a s ní spojenými hygienickými opatřeními.

„Máme obrovskou radost, že k 30. srpnu je prodáno 8005 vstupenek, což překračuje rekord z roku 2019. Je vidět, že po hubených covidových letech lidé zájem o hudbu neztratili a festivalu zůstali věrní,“ říká ředitel Dvořákovy Prahy Jan Simon.

A na co se on sám nejvíce těší? „Jsem neskutečně šťastný, že se nám po letech podařilo dostat do Prahy jeden z nejlepších amerických orchestrů, a tím je Clevelandský orchestr, který koncert na Dvořákově Praze zařadil do svého hvězdného evropského turné. Spolu s dirigentem Franzem Welserem-Möstem uvede zajímavý program z díla Richarda Strausse. A jako pianista se velice těším na vystoupení klavíristky Marthy Argerich. Vidět hrát jeden ze vzorů nejen mých, ale vlastně celých klavíristických generací na našem festivalu je jedním ze splněných snů,“ dodává Jan Simon.

Jednaosmdesátiletá argentinská „bohyně klavíru“ vystoupí v Praze s ruským trumpetistou Sergejem Nakarjakovem, s nímž mimo jiné zahraje Šostakovičův Koncert pro klavír, trubku a smyčcový orchestr, a to s Ukrajinsko-Českou Sinfoniettou Radka Baboráka.

Mnichovské filharmoniky a Clevelandský orchestr doplní v programové řadě Světové orchestry londýnský Královský symfonický orchestr a Symfonický orchestr Švédského rozhlasu, který 25. září festival uzavře.

Všechny Dvořákovy smyčcové kvartety

Na zahajovacím koncertu s Mnichovskými filharmoniky nahradí zraněného violoncellistu Trulse Morka španělský sólista Pablo Ferrández, jenž přednese jak Dvořákův Violoncellový koncert h moll, tak následující den i koncert pro tentýž nástroj od Roberta Schumanna.

Novinkou letošního ročníku je zahájení projektu, který je rozvržen na tři roky a v němž pod patronací Pavel Haas Quartet postupně zazní všechny smyčcové kvartety Antonína Dvořáka, vždy v podání špičkového domácího nebo zahraničního tělesa. Doplní je díla podle výběru jednotlivých souborů. Letos se posluchači mohou těšit na šest Dvořákových kvartetů. Půjde o výběr z vrcholných i raných Dvořákových komorních děl.

„Nabízí se tak možnost sledovat Dvořákův vývoj, to, jak se učil svůj obrovský talent a hudební košatost dostávat do tvaru a formy. Vlastně je to zároveň cesta jeho životem,“ přibližuje přitažlivost projektu houslistka Veronika Jarůšková, zakladatelka Pavel Haas Quartetu.