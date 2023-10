EXPO 2025. Za budoucím pavilonem do muzea

Ne, titulek v sobě neskrývá protimluv, jak by se mohlo na první pohled zdát. Ten, koho zajímá, jak vyhlíží nejen vítězný návrh českého pavilonu pro Světovou výstavu EXPO 2025 v japonské Ósace, ale i dalších třicet sedm, které nechal za sebou, by si neměl nechat ujít výstavu v Travertinovém sálu Nové budovy Národního muzea v Praze. Otevřeno je do neděle 19. listopadu, každý den od 10 do 18 hodin.

Foto: Milan Malíček, Právo Michal Gabaš ukazuje návrh na výstavě v Praze.

Článek „Chceme, aby se na mohla přijít podívat jak odborná, tak široká veřejnost. Důstojné zázemí muzea dodává výstavě ještě větší atraktivitu,“ zdůraznil Ondřej Soška, generální komisař české účasti na EXPO 2025. Každý z panelů zahrnuje vizualizaci, vysvětlení návrhu i technické výkresy. Největší pozornost na sebe pochopitelně strhne projekt studia Apropos Architekcts, který znázorňuje budovu ve tvaru skleněné spirály. Letos v březnu ho vybrala odborná porota v čele s architektkou Evou Jiřičnou. „Návštěvníka provedeme spirálou až na střechu, tam odvyprávíme příběh Česka a plasticky představíme naši zemi,“ podotýká Jana Kohoutová, ředitelka komunikace a mluvčí české účasti.