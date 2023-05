Erich Maria Remarque se vrací audioknižně

Takovou vítanou a užitečnou událostí je audioknižní vydání slavného románu E. M. Remarqua Cesta zpátky. Desetihodinové četby se před mikrofonem zhostil herec Pavel Batěk. Bylo by frází konstatovat, že Cesta zpátky patří k nejsilnějším Remarquovým dílům, protože jeho četná biografie jiná než silná díla neobsahuje.

Tak jako v řadě jeho dalších knih nelze přehlédnout, v tomto případě přeslechnout, i silné autobiografické rysy. Sám Remarque (narozen roku 1898) narukoval jako osmnáctiletý student na bojiště první světové války a otřesné zážitky přetavil do románu Na západní frontě klid. Cesta zpátky je pak jeho přirozeným pokračováním.

I ona reflektuje konkrétní kruté válečné zážitky, ale věnuje se především času poté. Době, kdy se předčasně zestárlí mladíci snaží navrátit do normálního mírového světa, ale takový návrat s jejich zkušeností v podstatě není možný.

Ten, kdo nezažil to, co oni, je nemůže nikdy pochopit, nemůže jim porozumět. Remarque se o toto pochopení a porozumění literárně pokusil už v letech 1930 až 1931, kdy Cesta zpátky vycházela nejprve na pokračování časopisecky. V jedenatřicátém roce získala knižní podobu, a to poprvé i v českém překladu.