Producent Pavel Müller: Na západní frontě klid? Scéna s devíti hořícími vojáky naráz byla největší v české historii

K naší velké radosti jsme byli schopni pokrýt veškeré válečné scény, jak co se týče kaskadérů, tak speciálních efektů. Zajistit vše čistě z českých zdrojů, pod supervizí českých odborníků. Pevně věřím, že velký úspěch Fronty otevře dveře dalším do klíčových pozic jiných velkých projektů, ať už natáčených v Čechách, či v zahraničí.

Natáčeli jsme od 9. března do 25. května 2021, s následnou krátkou dotáčkou v říjnu 2021. Celkově šlo o 55 natáčecích dnů. Hlavní válečná dekorace zákopů a válečného pole byla v bývalém vojenském prostoru v Milovicích. Velmi pravděpodobně to byla největší dekorace pro film realizovaná na našem území v rozsahu 650 × 150 metrů.

Dalo by se říct, že štěstí přeje připraveným. Díky opravdu zásadním opatřením, jejich dodržování, jsme – ač v nejtěžších covidových a karanténních dobách – dodrželi natáčecí plán, nemuseli ho žádným způsobem měnit, přerušovat. Nicméně opatření kromě vysoké finanční náročnosti přinášela zkomplikování všech procesů přípravy a natáčení. Kromě pravidelného testování PCR testy třikrát týdně jsme měli štáb rozdělený do skupin tak, abychom ochránili zásadní herce a tvůrce před nákazou.

Na většině projektů obsazujeme většinu postů. Například na Frontě jsme měli jen cca 25 zahraničních filmařů, včetně režiséra a kameramana. Celkově měl ovšem štáb okolo 250 osob, ve velkých dnech až ke 350 osobám. Naštěstí se český „pool“ rozšiřuje a většina štábových profesí má již bohaté zkušenosti s náročnými zahraničními projekty. Je to ale zároveň jedním ze základních limitů rozvoje, kromě v současnosti omezených filmových pobídek, malého množství studií je to hlavně omezený počet klíčových štábových profesí.

K mé velké radosti jsme loni spolupracovali na natáčení snímku One Life, o Siru Nicholasi Wintonovi v hlavní roli s Anthonym Hopkinsem. Dále například na projektu Bastard s Madsem Mikkelsenem v hlavní roli. Aktuálně v Praze natáčíme seriál Families Like Ours, režíruje ho Thomas Vinterberg, jehož film Chlast (Another Round) obdržel Oscara za nejlepší mezinárodní film v roce 2021.