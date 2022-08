Dyk a Dusilová nazpívali duet do filmu

Do českých a slovenských kin vstoupí film Slovo 15. září 2022. V novém snímku si Martin Finger zahrál notáře, postavu inspirovanou režisérčiným dědečkem. Za socialismu byl morální autoritou, jenže režim ho dožene až do psychiatrického ústavu. Notář je mimořádně konzervativní a jeho mluva zní až biblicky. Finger připustil, že je těžké takhle mluvit.

„Bojoval jsem s tím a není to poprvé v mé kariéře, kdy musím zpracovat text, který nejde úplně do pusy. Tady na tom Beata trvala. Mým úkolem jako herce je, aby to nešustilo papírem, ale zároveň z toho neodpářete to, že ta slova takhle znějí. Věřil jsem, že Beata jasně ví, proč to tam má být,“ vysvětlil.