Dnes večer budu popraven. Poslední dopisy Čechoslováků popravených za 2. světové války v Drážďanech

Literární žánr, dá-li se to tak vůbec nazvat, „dopis před popravou“ je v českém prostředí reprezentován především texty, které napsaly známé oběti komunistického režimu, například Milada Horáková.

Autorky do edice zařadily i motáky, které se některým odsouzeným podařilo odeslat buď schované v osobních věcech, jež byly po popravě vráceny rodinám, nebo přes vězeňské dozorce. Ty jsou většinou stručnější než oficiální dopisy na rozloučenou, ale nijak výrazně otevřenější. Jejich autoři totiž museli počítat s tím, že budou objeveny.

Číst dopisy lidí, kteří vědí, že jim za několik hodin bude gilotinou useknuta hlava, není zážitek pro slabé povahy. Pozoruhodné je, do jaké míry jsou tyto listy uniformní. Autoři se v nich loučí se svými blízkými, projevují jim svou lásku, děkují a žádají je o odpuštění za vše, co jim v minulosti provedli, často výslovně za to, že jim připravili tuto hroznou zkušenost.