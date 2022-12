Divadlo a svoboda do hloubky mapuje a analyzuje dění na scéně v devadesátých letech

Divadlo a svoboda přináší nepříjemné odhalení, jak se nezvládnutá transformace a bezuzdný až gründerský kapitalismus se snahou co nejrychleji zbohatnout, podepsala ne situaci mnohých souborů. Prostory se privatizovaly a peněz na kulturu ubývalo, na což doplatili třeba Boris Hybner nebo Ctibor Turba. Mnozí museli častěji než umělecké otázky řešit ty existenční. Místy je to tristní čtení.

Pamětníka mnohdy může mrzet, co všechno v kvasu nové doby uniklo a co je nenávratně pryč, protože divadlo a tanec jsou pomíjivé, nejsou to artefakty, k nimž se lze vracet. Divadelní ústav se však snaží i toto řešit a shromažďuje veškeré dostupná videa do svého archivu, kde se mohou badatelé podívat na mnohá zajímavá představení.