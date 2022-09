Demi Lovato měla od manažera zakázáno jít na léčení

V podcastu Call Her Daddy odhalila americká zpěvačka Demi Lovato to, jak s ní v minulosti zacházel její management. Mluvila o tom, jak zvracela krev a byla ve špatném psychickém i fyzickém stavu, ale manažer řekl, že je „málo nemocná“ na to, aby ji poslal na léčení.

Foto: Profimedia Demi Lovato změnila nejen management, ale i hudební styl.

Článek Připomeňme, že psychické problémy, které u Demi Lovato zahrnovaly i poruchu příjmu potravy, začaly už v době, kdy byla teenager. Bulimie a deprese se u ní projevily ve škole poté, co se jí ostatní děti začaly posmívat kvůli silnější postavě. Problémy s drogami a alkoholem měla už od svých čtrnácti let. Z tohoto důvodu začala již ve velmi mladém věku docházet na odvykací léčbu. V červenci roku 2018 byla hospitalizována po předávkování se silnými léky proti bolesti. Do nemocnice ji přivezli ve velmi vážném stavu, měla tři mozkové příhody a infarkt. Lékaři jí řekli, že kdyby dorazila o deset minut později, nepřežila by. V podcastu vyprávěla o svém bývalém manažerovi, který se prý obával skandálů, a tak ji nechtěl poslat na léčení. Byla přitom v hrozném stavu, dokonce zvracela krev. „Slyšela jsem něco jako: Nevrátíš se na léčbu, protože když to uděláš, nebude to vypadat dobře,“ vzpomněla si na zážitek z roku 2017. Dnes třicetiletá zpěvačka také prozradila, jak se její manažer snažil vypořádat s jejími poruchami příjmu potravy. Mimo jiné odstraňoval telefony z jejích hotelových pokojů, aby nemohla zavolat personálu hotelu. „Neměla jsem žádné jídlo, nechtěl, abych jedla svačiny,“ prozradila. V jednu chvíli ji prý lidé z jejího managementu zabarikádovali v pokoji, aby ho nemohla opustit. „Byl to ten způsob kontroly, který mé problémy jenom zhoršil,“ přiznala. Cítila se hůř a hůř a měla pocit, že jediný způsob, jak se zachránit, je únik k drogám a alkoholu. Nyní je na tom ale prý dobře. Se starým managementem se rozloučila a nahrála desku Holy Fvck, která je velmi punkrocková. Její současný manažer se jmenuje Scooter Braun, spolupracuje i s Justinem Bieberem a Arianou Grande.