Dělníci z východu, zdravotnictví a dětský gang. Studenti soutěží o Českého lva

Jste nominován v kategorii Cena Magnesia za nejlepší studentský film. Podmínkou byl snímek do 40 minut, včetně titulků. Jak těžké byl pro vás se vejít do limitu?

V konkrétním případě Asteriónu nebylo těžké udržet se pod 40 minut. Filmové tempo díla vyžadovalo stručnost, šetrnost, aby bylo dosaženo maximální preciznosti při střihu.

Prozradíte mi základní téma vašeho snímku?

Hlavním tématem je vztah s maskulinitou, vyjádřený prostřednictvím atavistického vztahu mezi mužem a zvířetem. Složitý vztah pozastavený mezi životem a smrtí.

Cena pro vítěze je 100 tisíc korun. Kdybyste uspěl, na co byste peníze použil?

Podstatnou část ceny bych použil na pomoc kubánským filmařům, kteří hledají útočiště v Evropě před krizí, vládními represemi na ostrově.

Jste nominován v kategorii Cena Magnesia za nejlepší studentský film. Podmínkou byl snímek do 40 minut, včetně titulků. Jak těžké byl pro vás se vejít do limitu? Moje předchozí krátké filmy měly stopáž kolem půl hodiny. Tentokrát jsem si dal za úkol odvyprávět příběh na ještě kratší ploše. Patnáct minut byla pro mě velká výzva, člověk musí vážit každou scénu a každý záběr, ale zároveň neustále riskuje, že když ubere příliš, příběh se může rozpadnout. Byla to pro mě hodně cenná zkušenost.

Prozradíte mi základní téma vašeho snímku?

Rituály vypráví příběh dvou kluků, kteří moc nezapadají a hrozně touží někam patřit. Sledujeme jedno odpoledne, během kterého skládají přijímací zkoušku do gangu. Pokládáme si otázku, jak daleko každý z nich zajde. Se scenáristou Lukášem Csicselym nás inspirovaly články v médiích o tom, že se u nás v posledních letech rozmáhají dětské gangy, že noví členové musí podstoupit mnohdy brutální přijímací rituály.

Cena pro vítěze je 100 tisíc korun. Kdybyste uspěl, na co byste peníze použil?

Největší výhra je, že se film dostane do povědomí veřejnosti a publikum si díky tomu může k filmu snáz najít cestu. Finanční výhru vnímám hlavně jako podporu na další tvorbu. Aktuálně chystám první celovečerní film a je to dlouhý a náročný proces, případnou výhru bych proto použil právě na vývoj debutu.

Petr Januschka, snímek Ostrov svobody, FMK UTB Zlín

Jste nominován v kategorii Cena Magnesia za nejlepší studentský film. Podmínkou byl snímek do 40 minut, včetně titulků. Jak těžké byl pro vás se vejít do limitu?

Od začátku jsem film psal tak, aby měl pod 30 minut, protože jinak by byl velmi těžko distribuovatelný. Samotnému příběhu by ale delší stopáž slušela, což často zmiňují i diváci po zhlédnutí filmu. Naše hlavní postava prochází v krátkém čase výrazným posunem životní filozofie a takových 10 minut navíc by mi pomohlo tento posun lépe vymotivovat.

Prozradíte mi základní téma vašeho snímku?

Náš film je o vztahu lásky a svobody. Jedná se o polemiku nad tím, zda existuje cosi jako vnitřní svoboda a zda se dá vytvořit „ostrov“ takovéto svobody v nesvobodném světě. Zdali můžeme najít oproti svobodě „v něčem“ svobodu „s někým“ a „v někom“.

Cena pro vítěze je 100 tisíc korun. Kdybyste uspěl, na co byste peníze použil?

Chystám se ženit, takže bych výhru nejraději použil na svatbu:) Ale chápu, že peníze jsou určeny pro další tvorbu, proto bych je nejspíše vložil do vývoje dalšího krátkého filmu, který píšu.

Jan Hecht, snímek Atestace, FAMU

Jste nominován v kategorii Cena Magnesia za nejlepší studentský film. Podmínkou byl snímek do 40 minut, včetně titulků. Jak těžké byl pro vás se vejít do limitu?

Náš film má 19 minut, takže jsme se pohodlně vešli. Skoro si ale myslím, že u studentských filmů by časové omezení ani být nemuselo, tam je kritériem spíš to studentství než délka. Ono 40 minut je pro film zvláštní stopáž, která se autorům obtížně rozvrhuje, aby to nebyl natažený krátký film nebo uspěchaný celovečerák.

Prozradíte mi základní téma vašeho snímku?

Atestace vychází z reálné situace, kdy v roce 2017 odešel osmiletý Adam Vyčítal na zdánlivě snadnou operaci krčních mandlí a vlivem velmi hrůzných okolností téměř vykrvácel a upadl do bdělého kómatu. Případ byl silně medializován, zejména díky kamerovým záběrům, které té noci v nemocnici vznikly.

Vše začalo ukvapenou operací, říká otec zmrzačeného syna z pardubické nemocnice Krimi

My z případu se svolením rodiny vycházíme volně, kdy hlavní postavou je lékař, který má oné noci první noční službu a je ponechán na pracovišti zcela sám. A jak to tak bývá, všechno jde proti němu, ale hlavně proti krvácející dívce na jeho oddělení. Témat je tak ve filmu několik, ať už je to vyrovnávání se s odpovědností za životy druhých, nalézání vlastní dospělosti, nebo i pozice člověka utopeného v nefunkčním systému.

Cena pro vítěze je 100 tisíc korun. Kdybyste uspěl, na co byste peníze použil?

Kdybychom uspěli, část výhry bychom rádi věnovali právě rodině Vyčítalových, kteří to za ta léta nemají vůbec jednoduché. Zbylou část bychom použili na vývoj dalších látek, tentokráte snad na celovečerní film.

Martin Kuba, snímek Vinland, FAMU

Jste nominován v kategorii Cena Magnesia za nejlepší studentský film. Podmínkou byl snímek do 40 minut, včetně titulků. Jak těžké byl pro vás se vejít do limitu?

Vinland jsme souběžně hlásili i do kategorie Českého lva Nejlepší krátký film, kde je omezení dokonce 30 minut. Je to ale zároveň běžně uznávaný formát krátkého filmu, s nímž je potřeba umět pracovat. V našem případě to byla trochu výzva - říká se, že nejlepší krátké filmy vycházejí z jedné situace. My pokrýváme delší časové období, sledujeme proměny hlavní postavy, více linek a vedlejších postav, na kterých záleží. Takovému filmu by asi slušel delší tvar, zároveň jsme ale rádi, že nám to umožnilo i do budoucna víc přemýšlet o úsporném vyprávění. Nakolik se nám to povedlo, musí posoudit diváci.

Prozradíte mi základní téma vašeho snímku?

Vinland sleduje osudy dělníků z Východu, především z Ukrajiny, kteří se v Praze dostávají do pasti práce načerno a vydírání ze strany ruského šéfa. Hlavní hrdina je gruzínský učitel, který je mezi ostatními tím víc cizinec. Film vychází z velké části z odposlechnutých historek a toho, co jsem měl možnost přímo vidět, když jsem se při psaní scénáře ubytoval na dělnické ubytovně. Ve filmu se ale zároveň řeší témata, se kterými se v nějaké podobě mohl potkat každý z nás. Všichni asi víme, jaké to je odcizit se s někým, kdo je nám drahý. Všichni bychom rádi dělali ‚správné‘ věci, ale co když už dál není jasné, co je ‚správně‘ a co ‚špatně‘, nebo jsou všechny naše volby v nějakém ohledu ‚špatné‘ a my se přesto musíme rozhodnout?

Cena pro vítěze je 100 tisíc korun. Kdybyste uspěl, na co byste peníze použil?

Kdybychom měli to štěstí a Vinland mezi tolika skvělými filmy vyhrál, výhru bychom použili opět na film. Tedy na distribuci, projekce, festivalové přihlášky a další náklady spojené s tím, aby se film v poslední fázi dostal k co největšímu počtu diváků.