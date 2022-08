Clevelandský orchestr vystoupí po 33 letech v Praze

Do Prahy se těleso vrací po třiatřiceti letech.

„Clevelandský orchestr představuje to nejlepší, co na americkém kontinentu mezi symfonickými orchestry existuje. Bývá řazen do interpretační elity jako Berlínští nebo Vídeňští filharmonikové či amsterdamský Royal Concertgebouw Orkest,“ říká ředitel Dvořákovy Prahy Jan Simon.