Cirkus, kabaret, dekadence i nahota. S Cirkem La Putyka si odpočinete v euforii

„Pro mě je toto představení o možnosti trošku déle zůstat v euforii, protáhnout tento moment. Protože člověk si často uvědomí, že euforii prožil, až po ní,“ vysvětluje svůj záměr autor konceptu a režisér Rostislav Novák ml.

Volil pro to formu novocirkusového kabaretu, který kombinuje akrobacii s burleskou, groteskou, satirou, dekadencí, tancem a vzrušujícími momenty jitřícími imaginaci diváka.

Inspirací se mu stala především slavná historie české kabaretní scény počátku 20. století i současný světový kabaret – od Voskovce a Wericha přes Moulin Rouge po La Clique. Výsledkem je podle režiséra něco, co se na domácích jevištích jen tak nevidí.

Foto: Novinky Záběr z představení Odpočívej v euforii

„Kabaret je pro mě krásný v tom, že to jsou po sobě jdoucí čísla, které na sebe nemusí navazovat, to mi dává nějakou svobodu. Je to scéna za scénou. Je to různorodé, pestré, hravé,“ popisuje Novák své představení, které sice nemá narativní příběh, ale můžeme v něm spatřit třeba variaci na roztančenou dvojici Romea a Julie moderního věku.

V Odpočívej v euforii neboli Rest in Euphoria (R. I. E.) rezonují ale i aktuální společenská témata – v odkazu na forbíny a divadelní představení zmíněné dvojice V&W. Současná doba na pódium přináší otázky environmentální odpovědnosti, politiky, genderu či sexuality.

„Je tam třeba jedna scéna, která je vrcholem představení, a ta je o intimitě. My už vlastně ani nevíme, jak to naše tělo vypadá, jsme oblečení do tolika vrstev. A když se člověk svlékne a podívá se na sebe, tak tento okamžik málo zažíváme – že bychom si uvědomovali, jaké to naše tělo je,“ myslí si režisér.

„Takže závěrečná scéna je o nahotě. Ale není to o lascivnosti a vulgaritě, je to o naprosté intimitě a respektu k sobě, k dotyku a k tělu,“ popisuje Novák.

„Je tam také často téma mozku – pojďte opustit mozek a pojďte si představení užít jinými smysly. Chtěl jsem vytvořit místo, na kterém zapomenete na denní starosti, na existenci času a prostoru a kde budete moci svobodně prožít všechno, co k vám přijde,“ dodává.

Mezinárodní cast

„Současný kabaret bytí“ tvoří před očima diváků mezinárodní tým šestnácti mladých umělců se zázemím podobně mezinárodního kreativního týmu. Režisér si účinkující vybíral na rozsáhlém konkurzu, přijeli sem z Argentiny, Velké Británie či Francie.

„Z vrcholné akrobacie jsou tam dvě disciplíny, které tady v Čechách nejsou obvyklé. Je to cloud swing – akrobatka létá na houpačce nad hlavami diváků; pak je to slack rope – prověšené horizontální lano; dál je to čínská tyč, vis za vlasy nebo žonglování. Podařilo se nám, myslím, vytvořit kompaktní těleso, nepoznáte, kdo je ze zahraničí a kdo je z Čech,“ slibuje Novák.

Také do kreativního týmu dodal pozice, které se v podobných projektech dříve nevyužívaly, a zapojil osobnosti se zkušenostmi ze slavného Cirque du Soleil.

„Já jsem, jednoduše řečeno, most mezi režisérem a akrobaty,“ říká jedna z nich, Kanaďanka Chloé Farahová, která měla na starosti akrobatickou choreografii a koučink.

„Mým cílem je transformovat představy režiséra do pohybu akrobatů. Když chcete vyjádřit bolest, radost, cokoliv, pomáhám najít body language akrobatů. Starám se také o to, aby akrobaté správně nacvičovali, aby se nezranili, aby nedělali něco až příliš šíleného a na scéně tak neriskovali,“ popisuje Farahová, která s La Putykou spolupracovala poprvé.

Hudba pro cirkus netypická

Pro slovenskou zpěvačku Katarzii to sice nebyla první spolupráce s Novákovým cirkusem, premiérově se ale pustila do skládání hudby pro takovýto projekt.

„Práce bylo hodně, sama jsem nečekala, že to dokážu a že to stihneme s mým týmem na čas,“ přiznává Katarzia. Na skládání měla jen několik týdnů. I přesto je prý ráda, že si něco podobného mohla zkusit.

V představení se ukáže po boku ostatních umělců a doprovodí je živým zpěvem. „Považuju se hlavně za textařku, ale v tomto představení nemáme skoro žádné písničky, kdy by se zpívaly dobře,“ směje se zpěvačka.

„Je to převážně taneční nebo scénická hudba, tím pádem tam bylo spíš hodně instrumentální, producentské a technické práce,“ přibližuje svou činnost.

„Myslím si, že Odpočívej v euforii je skutečně krásné a ohromující představení, je výjimečné v tom, jaká skupina lidí se tu sešla i jak to vypadá. Hudbu jsme se k němu snažili dělat současnou. Takovou jsem ještě v cirkuse neslyšela,“ říká.

Překvapením bude i speciální stupňovitá scéna, která vypadá jako schodiště – tedy ne zrovna standardní plocha pro tanec a akrobacii.

„Scéna má mnoho překvapení uvnitř. Máme tam posuvné schody, v dírách se objevují akrobati, vylétávají různé předměty, rekvizity, akrobati do děr padají, mizí a vyměňují se,“ dodává Novák.

Představení je možné zhlédnout v hale Jatek78 na Holešovické tržnici v Praze 7 do 31. prosince 2023. Je nepřístupné pro děti a mládež do 15 let.