Hity textaře Michala Horáčka zazní v novém provedení v cirkuse. Přezpívají je Jan Cina či Bára Poláková

Zcela nový a ojedinělý projekt připravuje ve zkušebnách prostoru Jatka 78 v Holešovické tržnici režisér Rostislav Novák mladší. On sám si prý zcela nedovede představit, co ze zkoušek vznikne za formát.

„Já vlastně nedokážu popsat, co z toho vznikne za tvar. Já po covidu a po událostech v posledním roce dělám věci, kterého mě samotného překvapují,“ uvedl naše povídání na zkoušce režisér.

Dramaturgie projektu je podle režiséra postavena na emocích. „Ke každému textu, ke každé skladbě hledáme obrazy. V tvorbě Michala Horáčka je to hodně o vztazích,“ dodal.

Foto: Novinky Režisér Rostislav Novák ml. s hercem Janem Cinou

Představení nemá narativní příběh. Cílem tvůrců je, aby diváci odcházeli nadšení a uhranuti tím, co viděli a jak jinak to viděli. Zároveň chtějí, aby se to každého dotklo emočně.

Elementy, s kterými autoři pracují u třeba písně S cizí ženou v cizím pokoji, jsou judo kimona.

„Ti akrobati na nich visí. Je to o tom, jak se ten člověk ve vztahu transformuje do neživého materiálu. Z fungujícího páru se stává jeden aktivní člen toho páru, který visí na judo panákovi ve vzduchu a na judo kimonu,“ vysvětlil Novák.

Představení se metaforou dotýká i současných témat. „Jde třeba o to, co se teď děje na Václavském náměstí, na Ukrajině, ale i o to, co my nosíme v hlavách, o naše touhy a sny,“ dodal Rostislav Novák mladší.

I přesto, že se zatím trénuje v prostoru Jatek 78 v Holešovické tržnici, vystoupení bude k vidění v cirkusovém stanu Azyl 78 na pražském Výstavišti.

Foto: Jatka 78 Azyl 78 na pražském Výstavišti

„Chceme tam využít tu maximální výšku, kdy se, doufám, i někdo z těch interpretů dostane pod kupoli našeho stanu,“ dodal režisér.

40 lidí na scéně

Obsazení vybíral právě režisér Rostislav Novák. V představení vystoupí Vladimir 518, Bára Poláková, Naďa Válová, Rozálie Havelková, Katarzia, Albert Romanutti, Ondřej Ruml, členové Cirku La Putyka a další. O hudební stránku se stará kapela CLP BND.

„Já jsem vybíral lidi, kteří mně něčím imponují, kde cítím respekt k jejich tvorbě, a třeba jsem s nimi neměl nikdy možnost pracovat. To, že nás propojí texty Michala Horáčka, je ta spojnice, která by je měla propojit i s diváky,“ dodal Novák.

Foto: Novinky Zkouška akrobatických čísel

Cirk La Putyka plánovala s hercem Janem Cinou spolupráci již v minulosti, kvůli pandemii covidu se ale nakonec neuskutečnila. Při naší návštěvě ve zkušebně byl herec na jedné z prvních zkoušek.

„Teď jsme na hudební zkoušce, procházíme zrovna nějaké varianty. Poté se to propojí s pohybem a se vším, na to já se velmi těším,“ řekl Novinkám Cina.