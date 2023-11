Český slavík plný ovací ve stoje, smíchu, dojemných chvil i klouzání po konfetách

V pořadu, který se vším všudy trval zhruba tři a půl hodiny, se toho stala spousta. Začalo to překvapením v podobě třetího místa Moniky Absolonové, která se obvykle dostávala do šestky nominovaných, ale většího úspěchu pak nedosáhla.

Pokračovalo to návratem Ewy Farné na trůn zpěvaček, obhajobou prvenství skupiny Kabát a Marka Ztraceného, návratem Heleny Vondráčkové do programu ankety po patnácti letech i tím, že v přímém přenosu odstartovala předprodej vstupenek na svůj koncert v pražské O2 areně, aby se za hodinu v tomtéž přenosu dozvěděla, že už je vyprodáno.

Podle očekávání diváci v sále ve stoje dlouze tleskali vstupu Václava Neckáře do Síně slávy, vystoupení Jitky Čvančarové, v němž vzdala hold letos zesnulé Yvonne Přenosilové, i poctě Igora Timka z No Name a Ondřeje Brzobohatého Vašovi Patejdlovi.

Zábavné bylo, že když moderátoři Ondřej Sokol a Aleš Háma četli vizi toho, co by se v českém šoubyznysu mohlo stát v následujících čtyřiceti letech, zněl sálem po těch pár minut takový smích, že to vypadalo jako na nějakém představení stand up komiků.