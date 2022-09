Ceny Vinyla míří do regionů

Velká část koncertů proběhne v brněnském Kabinetu múz, v němž Průběžný festival Vinyla dvěma koncerty odstartoval na začátku září. Plánovány jsou dvojkoncerty NĀV a ŁŪT, lobbyboy&saab900turbo, Tamara a Bibione, Miss Petty a Toyota Vangelis nebo V0NT a Lebanon. Do Ústí nad Labem se v tandemu s LOFN chystají B4, do Pardubic P/\ST a Laokoon, do Veselí nad Moravou a další místa Johuš Matuš a Koňe a prase, do Znojma Ctib a Rutka Laskier a do Boskovic přijedou například Cold Cold Nights.

V sérii akcí Vinyla chystá také přednášku ve znojemském prostoru GaP nazvanou Not the Same As It Was: hudba krize i naděje.