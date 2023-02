Byl to úžasný člověk se smyslem pro humor, vzpomínají umělci na Jakubiska

Herec a režisér Jiří Mádl Novinkám řekl, že práce na filmu Bathory, v němž kde hrál mnicha Cyrila, pro něj byla neobyčejná. „Hlavně tím, že Juraj Jakubisko byl teprve druhý režisér, který mě obsadil. Volali mi hned po premiéře Snowboarďáků, a i když film šel do kin až v roce 2008, točilo se ještě v době, kdy jsem se připravoval na maturitu, takže jsem z natáčení zajížděl domů do Českých Budějovic,“ řekl Mádl.

„Na Juraje Jakubiska vzpomínám jako na tichého, klidného pána, který nám ale čas od času vlezl během akce do záběru, upravil květiny nebo jiné rekvizity, a pak se zase vrátil za kameru. Herecky mě vlastně moc nevedl, prostě si nás vybral, a dobře jsme si sedli. Měl spíš jen drobné připomínky. Já se ale hodně koukal na pana Polívku, s kterým jsem byl v každém záběru, a to byla velká škola,“ dodal.

Scenárista a režisér Jiří Strach pro Novinky zavzpomínal: „V devadesátých letech až do roku 2002 učil Juraj na FAMU a já byl katedře jako odborný asistent. Takže jsem se s ním mohl tři roky potkávat jako kolega, a jsou to pro mě nezapomenutelné časy. Když jsem tu zprávu v noci četl, hodně mě to zasáhlo a rozplakalo. Byl to úžasný člověk s naprostou mravní integritou a smyslem pro humor. Umělecky k němu vzhlížím jako k pánubohu imaginace. Ten Pánbůh mu nadělil opravdu měrou vrchovatou. A myslím, že jeho přežití jedenácti let od transplantace srdce je obrovská zásluha a síla jeho ženy Deany.“