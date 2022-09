Brněnský festival Serial Killer se letos zaměří na švédskou tvorbu

V minulých dvou letech, ovlivněných pandemií koronaviru, festival více využíval on-line streamování. Letos se už zase soustředí hlavně na projekce v sálech a živé akce v ulicích. „Hrozně se těšíme do kin,“ řekla ředitelka festivalu Kamila Zlatušková.

Festival zahájí premiéra seriálu Dobré ráno, Brno režiséra Jana Prušinovského, který se zapsal do povědomí populárním seriálem Most! Novinka z produkce České televize přenese diváky do prostředí ranní show v brněnském studiu.