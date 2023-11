Bond girl, herečka Maryam d’Abo: Jsem velkou fanynkou rychlých aut

Vždyť to vůbec nedává smysl! James Bond je muž, tak proč by to najednou měla být žena?! Zní to bláznivě. Vím, že se o tom mluví, ale tohle není dobré řešení. V takovém případě by bylo lepší použít jinou značku. Prostě by přišla nová agentka a měla by jiné jméno.