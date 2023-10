James Bond míří do Prahy. Výstavu uvedla Bond girl Maryam d’Abo

Luxusní sporťáky, vznášedla, vodní skútry, padáky i nejmodernější špionské hračky. Do Prahy míří výjimečná přehlídka Bond in Motion, která měla loni premiéru v Bruselu. V Křižíkových pavilonech na pražském Výstavišti představí slavného agenta 007. Pro VIP hosty se brány bondovského světa otevřou symbolicky 7. prosince. Veřejnost bude vítána od 9. 12. do konce března 2024.

Foto: Petr Horník, Právo Tisková konference k výstavě Bond In Motion. Na snímku bývalá Bondgirl herečka Kara Milovyová