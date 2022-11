Bohdan Holomíček vystavuje fotky lidí, které potkal

Výstava Fotografie fotografů, kterou lze vidět v pražské Artinbox Gallery do 1. prosince, se zaměřuje na jeho kolegy a kolegyně, s nimiž se potkal, míjel, které portrétoval i zobrazoval při práci. Ale aby nedošlo k mýlce, tyto práce nejsou „poštovní známky“ s miniportréty otrocky vystavené vedle sebe. To by byla nuda a talentovaného tvůrce by to ani nenapadlo takto podat.