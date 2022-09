Bárta, Pivec či Hlavenková oslaví s big bandem padesátiny Českého rozhlasu Vltava

Na pražském Střeleckém ostrově v neděli od 16.00 zahrají a zazpívají Beata Hlavenková, Marta Kloučková, Never Sol, Ondřej Pivec, Milan Cais a Dan Bárta v doprovodu Rozhlasového Big Bandu Gustava Broma.

Na programu bude mimo jiné hudba z desky Dana Bárty a Rozhlasového Big Bandu I killed this song at karaoke last night nebo písně z alba Žijutě Beaty Hlavenkové, které získalo letos nominaci na Cenu Anděl.