Arctic Monkeys vydají novou desku už v říjnu

Čtyřčlenná skupina na desce pracovala v Butley Priory v Sufolku, v RAK Studios v Londýně a ve studiu La Frette v Paříži. Obal kolekce vytvořil bubeník Matt Helders.

„Vždycky chceme jít o kousek dál. Je to pro nás normální. Desky vycházejí z toho, co přinesla předchozí alba. Dává nám to smysl, přitom se vždy snažíme dělat něco jiného. Těžko se to popisuje. Každopádně na novince pracoval náš tým, ten samý, který dělal na minulých deskách,“ vysvětlil Helders.

„Album v podstatě začne tam, kde Tranquility Base Hotel & Casino hudebně skončilo. Není na něm podobný riff, jako je třeba v písni R U Mine?. Nabídne nicméně pár kytarových věcí, budou na něm rychlejší kousky, ale nebude hlasité. Je těžké to vysvětlit,“ dodal Helders.

Arctic Monkeys za sebou mají velice úspěšné léto v Evropě. V srpnu vystupovali na velkých festivalech, mezi kterými byly například Sziget v Maďarsku, Lowlands v Nizozemsku nebo Pukkelpop v Belgii.

Zavítali dokonce i na pražské Výstaviště, kde se ve znamenité formě představili 18. srpna.

O pár dnů později zahráli ve švýcarském Curychu jednu z písniček z nové desky. V premiéře zazněla I Ain’t Quite Where I Think I Am, která bude na novince zařazena na druhou pozici.

Diskografie Arctic Monkeys je zatím uzavřena koncertním albem Live At Royal Albert Hall z roku 2020.