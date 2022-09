Anna K. vydává emotivní klip k písni inspirované vlastním příběhem

Anna K. vydala singl na konci června. Autorem hudby i textu je Tomáš Vartecký. „Je to vždycky stejné. Tomáš je výhradní autor, já mám jen připomínky, co bych ráda změnila, nebo co chci úplně jinak. Pak to vše společně dotáhneme, aby nás to oba bavilo,“ říká Anna K.