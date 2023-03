Zloděj odpojil od proudu supermarket v České Lípě a usnul. Zmizet chtěl v převleku

O případu z minulého víkendu ve čtvrtek informovala mluvčí policie Ivana Baláková. Mladík z českolipské komunity bezdomovců se podle policie vloupal v noci ze soboty na neděli do supermarketu v Děčínské ulici.

„Připravil si k odcizení zboží za celkem 175 000 korun. Potom naložil do pěti nákupních vozíků a dvou příručních košíků převážně alkoholické nápoje všeho druhu, nějaké potraviny, sprchové gely a několik dalších drobností. Chyběl mu ale plán, jak tak objemný lup dostat ven z prodejny, do které vnikl přes střešní prostory,“ popsala mluvčí.

Kromě toho vstoupila do hry únava, která mladíka zmohla tak, že se vzbudil až kolem 6:30 ráno, když přišla první zaměstnankyně s pracovníkem bezpečnostní agentury.

„Hbitě se proto převlékl do zaměstnanecké uniformy supermarketu a v tomto maskování se pokusil z místa činu zmizet, což mu nevyšlo. Jak ho u vchodu muž z ostrahy spatřil, ihned pochopil, koho má před sebou, a ohlídal ho do příjezdu naší hlídky,“ zmínila Baláková s tím, že mladík ještě marně nabízel muži z ostrahy kradený alkohol za to, že ho nechá jít.