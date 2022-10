Zfetovaného řidiče zastavila při honičce s policií stodola

Smykem v zatáčce a nárazem do stodoly skončil pobyt na svobodě pro odsouzeného 45letého muže, který se vyhýbal nástupu do vězení. Policejní hlídce ujížděl v dodávce v Jindřichově Hradci a po nehodě se ukázalo, že kromě zatykače na krku měl v sobě povzbuzující drogy kokain a pervitin. Kvůli zraněním musel do nemocnice, odkud ho čeká cesta do vězení.

Foto: Policie ČR Nehoda pronásledovaného řidiče dodávky na Jindřichohradecku

Článek Policisté ve čtvrtek kolem 19. hodiny narazili na sídlišti Vajgar v Jindřichově Hradci na podezřelé vozidlo značky Ford Transit, jehož řidiče chtěli zkontrolovat. Šofér ale na výzvy policistů nereagoval a snažil se jim dostat rychlou jízdou z dohledu. Vyrazil po silnici II/128 na obec Deštná, kde odbočil na Studnici. Výčet míst, kterými řidič policii ujížděl, Studnicí končí, protože tam dostal v prudké zatáčce smyk a vyjel mimo silnici, načež vrazil do rohu stodoly. Foto: Policie ČR Nehoda pronásledovaného řidiče dodávky na Jindřichohradecku „Policisté v řidiči ihned poznali místního celostátně hledaného muže, proto jej ihned omezili na osobní svobodě. Dále mu zajistili prvotní lékařské ošetření,“ informovala v pátek o případu mluvčí policie Věra Mžiková. Dechová zkouška na alkohol byla podle mluvčí u muže negativní, následoval ale opačný výsledek u testu na další návykové a omamné látky, kdy se jednalo o kokain a pervitin. Foto: Policie ČR Nehoda pronásledovaného řidiče dodávky na Jindřichohradecku „Dále policisté zjistili, že muž řídil vozidlo i přesto, že měl vysloveno několik platných zákazů řízení všech motorových vozidel,“ zmínila mluvčí. Vzhledem k zraněním, která si přivodil při nehodě, přepravili muže záchranáři letecky k ošetření do nemocnice, odkud podle mluvčí bude převezen do věznice, protože na něj byl v minulosti vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Za co konkrétně soud muže poslal za mříže a v jaké výši dostal trest, policie neupřesnila.