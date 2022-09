Ženu s intelektem dítěte vylákal na Chebsku do lesa a znásilnil. Odsedí si tři roky

S Margitou (49) se Daniel Kolařík (31) znal řadu let. Dobře také věděl, že její rozumové schopnosti jsou kvůli mentálnímu postižení na úrovni předškolního dítěte. I přesto ji podle závěru chebského okresního soudu znásilnil. Za to půjde na tři roky do vězení. Trest nyní potvrdil Krajský soud v Plzni.

Vše se odehrálo před čtyřmi lety. Kolařík tehdy vylákal nesvéprávnou ženu do lesa. Podle předsedy senátu Petra Holuba zneužil obžalovaný bezbrannosti ženy, která trpí těžkou mentální retardací a přemýšlí jako čtyřleté dítě. „Nebyla schopna chápat význam jednání obžalovaného a čelit mu. Z její reakce bylo patrné, že to vnímala jako něco velmi nepříjemného," stojí dále v rozhodnutí soudu. Kolařík odmítal vypovídat v celém průběhu trestního řízení. Obhájce v závěrečné řeči prohlásil, že jeho mandant vinu nepřijímá. „Nepovažuje za prokázané, že by se dopustil jednání popsaného v obžalobě," tvrdil advokát. Dvojice mužů v Plzni donutila fackami dívku k orálnímu sexu Krimi Podle spisu si Kolařík vymyslel pro opatrovnici poškozené legendu, že by jí mohl donést z domova cibuli. Ženu přitom požádal, zda by ho mohla Margita doprovodit. Svědkyně popsala, že Kolaříka upozorňovala, aby ženu nenechával samotnou. „Nemá žádnou orientaci a mohla by se ztratit. Jelikož se dlouho nevraceli, začali jsme je hledat. Nakonec oba přišli. Byli mokří a špinaví," vypovídala svědkyně Irena M. Její svěřenkyně plakala a byla vystresovaná. „Dokola opakovala, že ji Dan povalil na zem a strkal jí to mezi nohy… Já jsem tomu nechtěla věřit, ale ona na tom stále trvala," pokračovala svědkyně. Tvrzení postižené ženy začalo být věrohodné, když ji opatrovnice svlékla. „Měla po těle jehličí, a to i v oblasti genitálií. Všimla jsem si také krve na zadku. To už jsem volala policii," dodala Irena M. Upozornila také na to, že od incidentu nechce Margita do lesa chodit a k obžalovanému od té doby projevuje negativní emoce, což se nikdy v minulosti nestalo. Podle znalkyně by si poškozená díky výrazně sníženému intelektu nebyla schopná událost spontánně vymyslet. Psycholožka také potvrdila, že u poškozené nezjistila žádné sklony k fantazijnímu zpracování informací a ke konfabulacím. Proto také soud poškozené uvěřil. „Její výpověď odpovídá dalším důkazům. Například výsledek stěru z konečníku, kde byla zjištěna DNA obžalovaného. Ale i z dalších svědectví vyplývá, že poškozená v ničem zásadním i přes svůj mentální deficit nelhala," konstatoval předseda senátu. Při výměře délky trestu soud zohlednil, že nepodmíněný trest byl obžalovanému ukládán poprvé a že od spáchání činu uběhla již delší doba. „I přesto, že jde o mírný trest, je svojí délkou pro obžalovaného citelný a bude dosaženo jeho účelu," uzavřel soud.