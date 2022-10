Žena z Pardubic porodila miminko a hodila ho do popelnice. Teď lituje

Žena podle obžaloby dítě porodila letos v noci ze 7. na 8. ledna.

„Když začala pociťovat porodní bolesti, vzala si svazek klíčů a výtahem sjela do prostoru garáží, kde vešla po odemčení do sklepní kóje a následně samovolně v podřepu porodila živé dítě,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Lenka Faltusová s tím, že tak udělala, aniž by vzbudila partnera, který v té chvíli v bytě spal.

Dítě prý chvíli plakalo, pak už ne. Zabalila ho to povlečení a hodila do kontejneru. Pak se vrátila do bytu, po čtvrt hodině porodila placentu a pak usnula. Probudila ji až policie.

U soudu obžalovaná uvedla, že se v den porodu se chovala jako jindy. Udělala snídani, šla na nákup, hrála si s dětmi. S partnerem, s nímž byla 11 let, má totiž další dva potomky.

„Pak jsem cítila bolesti břicha, měla jsem to dostat. Vždycky se chodím procházet ven, tak jsem šla. Nevím, co se se mnou dělo,“ uvedla soudu.

„Chytly mě ale takové křeče, že jsem to nevydržela a šla do sklepa. Nevím, proč jsem si tam stáhla kalhoty. Prostě jsem zatlačila a bylo to venku. Když bylo dítě venku, to už jsem věděla, že to je porod. Nevěděla jsem, co jiného dělat,“ uvedla.

O těhotenství nevěděla

O tom, že je těhotná, prý nevěděla ona ani partner. Tomu navíc tvrdila, že má zavedené nitroděložní tělísko. Skutečnost, že přibrala na váze, přičítala období covidu, kdy i partner nabral kilogramy. V minulosti se obžalovaná léčila na psychiatrii.

Dříve také pracovala jako prodavačka, ze zaměstnání ji však propustili. Nyní se starala o domácnost a o děti, vydělával partner. Před trestním senátem přiznala, že je líná a doma moc neuklízí. I když se příteli nepořádek nelíbil.

Podle výpovědi partnera je její intelekt na úrovni 14letého dítěte.

„Viděl jsem ji jako nepopsaný papír. Že toho od rodičů moc nedostala, ale má chuť se naučit. Každopádně neumí řešit problémy. Než by řekla, že něco provedla, přepne se do ochranného módu a nechce o tom mluvit. Nechce být považována za hloupou,“ vysvětlil muž, co ho vedlo k soužití s obžalovanou.

Chtěl ji podle svých slov pomoci i proto, že jeho rodiče se rozvedli a on cítil potřebu ji pomoci, když ji její rodiče vyhodili.

Teď ji ale viní ze zničení rodiny. „Ponesou si to i děti, hlavně to starší. Chodíme k psychiatrovi, vidím zhoršení ve škole,“ dodal partner obžalované.

Chce pro dítě 1,5 milionu

„Celý život se bude muset vyrovnávat se stigmatem dítěte z popelnice. I když duševní útrapy nelze tabulkově vyčíslit, tak výše by měla vyrovnávat bolest, kterou bude ten člověk celý život pociťovat,“ upozornil na počátku hlavního líčení zmocněnec nezletilého dítěte.

Navždy už prý bude narušen vztah matky a dítěte, protože to se bude ptát, proč to byla jeho matka, která ho hodila do popelnice. I proto požaduje pro dítě náhradu nemajetkové újmy ve výši 1,5 milionu korun za duševní útrapy.

Foto: Ludmila Žlábková, Právo Žena obžalovaná z pokusu o vraždu novorozence v Pardubicích

„Je mi to hrozně moc líto,“ uvedla obžalovaná na závěr své výpovědi s tím, že by dítě ráda viděla. To je ale nyní v péči otce.