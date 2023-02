Žena nacpala novorozeně do květináče a zasypala ho, aby zachránila vztah. Soud jí snížil trest

„Není pochyb, že obžalovaná někoho úmyslně usmrtila po předchozím uvážení, a že tak učinila na dítěti mladším patnácti let. Že by však takový čin spáchala zvlášť surovým a trýznivým způsobem z provedeného dokazování nevyplývá,“ uvedl předseda odvolacího senátu Martin Zelenka.

Obhájkyně obžalované se v odvolání snažila soud přesvědčit, že nebylo nijak prokázáno, že by se žena nenacházela v době činu v rozrušení způsobené porodem, a tedy by se mělo rozhodnout dle zásady in dubio pro reo (v pochybnostech ve prospěch obviněného - pozn. red.) a uznat obžalovanou z trestného činu vražda novorozeného dítěte matkou, u kterého je podstatně nižší trestní sazba (3 až 8 let).

„Je mi to moc líto, kdybych mohla, tak to všechno vrátím zpátky. Říkám to jako máma. Vím, že jsem na to měla myslet dřív. Je mi to moc líto,“ štkala žena před soudem.