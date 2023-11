Žena na Brněnsku vedla i přes odsouzení nelegální starobinec, vyvázla s podmínkou

„Klientka docházela do jiného bytu, takže to lze brát jako terénní péči, ve svém bytě totiž žádné služby neposkytovala. Nenahrazovala zdravotní sestru, jen klienty upozorňovala, že si mají vzít léky. Hrála si s nimi, za jejich prostředky jim objednávala zákusky, povídali si. Klienti se cítili dobře, protože se o ně někdo staral,“ dodala advokátka.

„Každý stárne a každý starší člověk si zaslouží, aby s ním bylo jednáno slušně. Sami lékaři, kteří tam byli, tak říkali, jak je to úžasný. A teď přijde sociálka a chce ty lidi pomalu násilím odvléct. Poskytovala jsem jim to, co jsem dávala své babičce, o kterou jsem se třináct let starala,“ snažila se přesvědčit soudce Kalandříková.