Železniční koridor u Brna stojí, lidi z rychlíku museli evakuovat

Podle webu Z dopravy expres z Prahy do Budapešti rozřízl v Blansku výhybku. Událost se obešla bez vykolejení a bez zranění. Například vlak Metropolitan z Budapešti do Prahy se musel vrátit z Adamova do Brna, odkud se vydal přes Havlíčkův Brod do Prahy. Cestující by měli ohledně aktuálních informací sledovat web Českých drah nebo jiných dopravců.