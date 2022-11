Ze žárlivosti umlátil družku, pak ji oživoval a volal sanitku. Hrozí mu 18 let

Podle obžaloby přistihl obžalovaný ženu 9. března v drážním domku při nevěře. Nejdříve napadl milence a pak družku. Ta čelila brutálnímu útoku, když ji mlátil pěstmi do obličeje i těla, kopal do ní, vláčel ji po zemi, zapaloval jí vlasy, a když ležela na zemi, začal po ní šlapat. Jak uvedl státní zástupce Petr Žižka, žena utrpěla několik zlomenin kostí v obličeji, zlomeniny žeber a mnoho tržných ran a oděrek. Zemřela na otok mozku. Po útoku ji začal obžalovaný oživovat a zavolal sanitku. Žalobce Žižka navrhoval v úvodní řeči trest 16 let vězení.