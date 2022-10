Ze slibů o práci v cizině bylo otroctví, policie navrhla obžalovat gang z Ústecka

Pět lidí čelí obvinění za obchodování s lidmi a kuplířství. Třem z nich za to hrozí pět až 12 let vězení, ostatním dvěma pak dva až deset let. Poslední obviněný se podle policistů snažil ovlivňovat vyšetřování případu. Za maření spravedlnosti a také za nedovolené nakládání s drogami ho soud může poslat za mříže až na pět let.